1Mobile proroga le sue offerte principali fino a 60 Giga fino al 30 Aprile 2019

1Mobile, l’operatore virtuale di telefonia mobile sotto rete Vodafone 4G, ha deciso di prorogare tutte le sue offerte principali fino al 30 Aprile 2019, salvo cambiamenti. Continuano dunque le offerte fino a 60 Giga mensili come 1Mobile 60 Plus Limited Edition, 1Mobile Special Plus, 1Mobile Power Plus, 1Mobile Large Plus e 1Mobile World Plus, che premiano la fedeltà dei clienti con bundle di Giga ed SMS aggiuntivi dopo i primi tre mesi.

Tutte le offerte 1Mobile sono attivabili dai nuovi e già clienti 1Mobile di qualsiasi nazionalità ed, inoltre, prevedono tariffe agevolate per chiamate dall’Italia all’Estero.

Dal 17 Settembre 2018, 1Mobile ha attivato ufficialmente la navigazione su rete 4G LTE di Vodafone fino a 60 Megabit/s per tutti i suoi nuovi e già clienti. La massima velocità di 60 Mbps dipende dalla congestione della rete, dalla copertura presente nella zona, dal dispositivo usato, dal sistema operativo e dal browser, come anche dal numero di utenti collegati ad uno stesso server o pagina web.

I minuti inclusi nei pacchetti sono da considerarsi effettivi (tariffazione al secondo) e consentono di chiamare tutti i numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta.

Ecco quindi le principali offerte dell’operatore virtuale 1Mobile, ancora disponibili fino al 30 Aprile 2019, salvo ulteriori proroghe:

1Mobile 60 Plus Limited Edition prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 60 Giga di traffico dati in 4G a 10 euro al mese con addebito su credito residuo e senza vincoli contrattuali. Dal terzo rinnovo consecutivo il cliente 1Mobile riceverà in omaggio 5GB e 50 SMS supplementari da utilizzare per il solo traffico effettuato in Italia.

Quindi se il cliente rimane fedele, dopo 3 mesi dall’attivazione, l’offerta tariffaria diventerà con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 65 Giga e 50 SMS a 10 euro al mese. L’offerta prevederà anche delle tariffe a consumo agevolate per le chiamate internazionali. Per l’attivazione sarà necessario digitare: *11*115*1# seguito dal tasto invio.

Il costo di attivazione per i nuovi clienti è di 10 euro. I già clienti dovranno pagare un costo di cambio offerta di 15 euro.



1Mobile Special Plus offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati in 4G al costo di 9,90 euro al mese. Dal terzo rinnovo consecutivo il cliente 1Mobile riceverà in omaggio 5GB e 50 SMS supplementari. Dopo 3 mesi dall’attivazione l’offerta diventerà quindi con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 55 Giga e 50 SMS a 9,90 euro al mese.

Il costo di attivazione è di 8 euro, in promozione a 5 euro fino al 15 Marzo 2019, salvo proroghe. I già clienti dovranno pagare un costo di cambio offerta di 15 euro. L’offerta prevede anche delle tariffe a consumo agevolate per le chiamate internazionali. Per l’attivazione è necessario digitare: *11*402*1# seguito dal tasto invio.

1Mobile Power Plus comprende ogni mese 1000 minuti verso tutti i numeri nazionali, minuti illimitati verso tutti i numeri 1Mobile e 28 Giga di traffico dati in 4G al costo di 7,90 euro al mese. Dal terzo rinnovo consecutivo il cliente riceverà allo stesso prezzo 5 Giga e 30 SMS in più al mese.

Dunque, dopo 3 mesi dall’attivazione, 1Mobile Power Plus diventerà con 1000 minuti verso tutti i numeri nazionali, minuti illimitati verso tutti i numeri 1Mobile, 30 SMS e 33 Giga in 4G mantenendo lo stesso prezzo di 7,90 euro al mese. Il costo di attivazione dell’offerta è in promozione a 7 euro per i nuovi clienti fino al 30 Aprile 2019, salvo proroghe, e di 15 euro per i già clienti che effettuano il cambio piano.

L’offerta prevede anche delle tariffe a consumo agevolate per le chiamate internazionali. Per l’attivazione sarà necessario digitare: *11*111*1# seguito dal tasto invio.

1Mobile Large Plus offre ogni mese 1000 minuti verso tutti i numeri nazionali e 18 Giga di internet mobile in 4G al costo di 6,90 euro al mese con addebito su credito residuo. Dal terzo rinnovo consecutivo il cliente 1Mobile riceverà in omaggio 5 Giga in più. Quindi il bundle dati diventerà di 23 Giga mensili senza costi aggiuntivi. Il costo di attivazione per i nuovi clienti è di 7 euro, mentre di 15 euro per i già clienti. L’offerta prevede delle tariffe agevolate per le chiamate internazionali. Per l’attivazione sarà necessario digitare: *11*501*1# seguito dal tasto invio.

1Mobile Start Plus prevede ogni mese un bundle costituito da 300 minuti verso tutti i numeri nazionali e 3 Giga di traffico dati in 4G al costo di 4,90 euro al mese con addebito su credito residuo. Dal terzo rinnovo consecutivo il cliente 1Mobile riceverà in omaggio 1GB e 20 SMS in più. Quindi diventerà con 300 minuti verso tutti i numeri nazionali, 4 Giga e 20 SMS, mantenendo lo stesso prezzo di 4,90 euro al mese.

Il costo di attivazione di Start Plus per i nuovi clienti è in promozione a 5 euro fino al 30 Aprile 2019, salvo proroghe, e di 15 euro dai già clienti 1Mobile. L’offerta prevede anche delle tariffe a consumo agevolate per le chiamate internazionali. Per l’attivazione sarà necessario digitare *11*402*1# seguito dal tasto invio.

1Mobile World Plus al costo di 10 euro al mese prevede ogni mese 500 minuti verso tutti i numeri nazionali, minuti illimitati verso tutti i numeri 1Mobile, 20 Giga di traffico dati in 4G, 320 minuti internazionali verso i seguenti Paesi: Austria, Bangladesh, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Colombia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, India, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Norvegia, Olanda, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria e USA.

Il costo di attivazione per i nuovi clienti è di 5 euro, mentre i già clienti dovranno pagare un contributo di 15 euro. Dal terzo mese, il bundle di traffico dati diventa di 25 Giga anziché 20 Giga. L’offerta prevede anche delle tariffe a consumo agevolate per le chiamate internazionali di altri Paesi. Per l’attivazione sarà necessario digitare: *11*113*1# seguito dal tasto invio.

CAll Unlimited Plus include ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 1 Giga di traffico dati in 4G al costo di 6,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Dal terzo rinnovo consecutivo il cliente 1Mobile riceverà in omaggio 1 Giga in più ogni mese.

Il costo di attivazione dell’offerta per i nuovi clienti è di 8 euro, mentre per i già clienti di 15 euro. L’offerta prevede anche delle tariffe a consumo agevolate per le chiamate internazionali. Per l’attivazione sarà necessario digitare: *11*114*1# seguito dal tasto invio.

Il costo di una nuova SIM ricaricabile 1Mobile è di 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Al momento del rinnovo, in caso di credito insufficiente, l’opzione tariffaria scelta si attiverà nuovamente, ma sarà utilizzabile solo dopo aver effettuato una ricarica capace do coprire il costo mensile anticipato previsto.

Nel caso in cui per due mesi di fila non si avesse il credito sufficiente a soddisfare il costo del rinnovo, l’offerta tariffaria sarà sospesa e attivata nuovamente quando si avrà il giusto importo per ricoprire il debito.

I minuti di chiamate, gli SMS e i GB che non saranno utilizzati nell’arco del mese, non saranno cumulabili con quelli del mese successivo. La navigazione in Italia è effettuabile attraverso APN wap.unomobile.it oppure APN web.unomobile.it.

Per quanto concerne internet, i GB previsti, sono utilizzabili solo per il traffico effettuato in Italia e nei Paesi dell’Unione Europea in accordo con il Regolamento “Roaming Like at Home“. Sono previsti dei limiti di traffico dati secondo la formula prevista dal regolamento.

Terminati i minuti previsti dal bundle e/o degli eventuali SMS, si applica la tariffa a consumo prevista dal proprio piano telefonico sia per le chiamate che per l’invio di SMS, mentre in caso di superamento della soglia prevista dai pacchetti prima della fine del mese effettivo previsto, il cliente potrà continuare a navigare in Internet al costo di 1 centesimo di euro ogni 100 Kb.

Per conoscere i minuti ed i GB residui della propria offerta tariffaria attivata, i clienti 1 Mobile dovranno digitare *104# e premere invio, mentre per sapere la scadenza si dovrà comporre *103# e invio. Per ricaricare è necessario digitare *5002*Pin di ricarica#invio.

