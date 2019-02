Rumors Vodafone Happy Black: nuova iniziativa con sconti, premi e Mappe senza limiti?

Nei prossimi mesi, secondo alcune indiscrezioni, Vodafone Italia potrebbe lanciare una nuova opzione mensile a pagamento con alcuni servizi inclusi tra cui Vodafone Pass Maps che prevede l’utilizzo di mappe senza consumare i Giga della propria offerta.

Vodafone Pass Maps include le app per utilizzare le mappe come Google Maps, Sygic, Copilot, Genius Maps, Here WeGo, Navmii GPS, Mappe Gps gratis, MapS.ME, Waze, Maps app, TomTom Go mobile, Moovit, Citymapper, Karta GPS, ATM Milano Official App, Roma Bus, Muoversi a Roma, MyWay, GPS Navigation (be-on-road), Probus, Via Michelin e yandex-maps.

L’elenco delle app incluse, che viene aggiornato sul sito ufficiale dell’operatore rosso, potrebbe subire variazioni per motivi indipendenti dalla volontà di Vodafone (ad esempio su esplicita richiesta degli sviluppatori di app di farne parte o meno).

Tutto questo, nel caso in cui dovesse essere confermato, non sarebbe nulla di nuovo perchè c’è già Vodafone Exclusive che include Vodafone Pass Maps.

Secondo alcune voci di corridoio, che possono essere anche non confermate, l’iniziativa si dovrebbe chiamare Vodafone Happy Black ed includere agevolazioni, sconti, regali e premi con alcuni partner (come ad esempio: Mondadori, Netflix, Alitalia, Trenitalia, Booking, Chili, Tidal Premium, Eni Station, sconti smartphone, Lavazza, Just Eat). I nomi delle marche sono degli esempi.

I clienti che attiveranno questa iniziativa potrebbero avere la possibilità di partecipare ad estrazioni periodiche per la vincita di biglietti VIP per concerti, biglietti VIP per le partite di calcio e per partecipare alle prime dei migliori film in uscita al cinema.

E’ giusto precisare che l’iniziativa è da prendere con le “pinze” perchè non c’è niente di ufficiale, ma sono alcune voci di corridoio.

